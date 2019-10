POL-HRO: Versammlung in Rostock gegen türkische Militäroffensive

Rostock (ots) -



Am 10.10.2019 zwischen 18:30 und 19:30 Uhr versammelten sich ca. 180

Personen in Rostock (Kröpeliner-Tor-Vorstadt). Anlass war die

aktuelle türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Der

Versammlungsanmelder rief zur Solidarisierung mit der kurdischen

Bevölkerung auf. Die Polizei begleitete die Versammlung.



Die Demonstration verlief überwiegend friedlich. Zu einer kurzen

körperlichen Auseinandersetzung kam es dennoch gegen 19:12 Uhr. Nach

gegenwärtigem Kenntnisstand provozierte eine männliche, außenstehende

Person die Versammlungsteilnehmer. Daraufhin erlitt die Person ein

Hämatom im Gesicht in Folge von Faustschlägen durch mehrere

Versammlungsteilnehmer, die sich im Anschluss sofort entfernten. Die

Polizei hat hierzu eine Strafanzeige wegen gefährlicher

Körperverletzung aufgenommen. Zudem prüft der polizeiliche

Staatsschutz die Strafbarkeit von Fahnen mit PKK-Bezug, die von

einigen Versammlungsteilnehmern verwendet wurden.



Andreas Walus

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell