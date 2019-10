POL-HWI: Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Wismar (ots) - Am 18. September, 16:10 Uhr, ereignete sich ein

Auffahrunfall am Fußgängerüberweg Dr.-Leber-Straße/Ecke Rostocker

Straße in Wismar. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge überfuhr eine

Radfahrerin den Zebrastreifen verkehrswidrig, als mehrere Pkw sich

dem Überweg in Richtung Bahnhofstraße näherten. Während das erste

Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand kam, schaffte es der nachfolgende

25-jährige Autofahrer nicht und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. Es

entstand ein Sachschaden von 3.500 EUR. Personen wurden nicht

verletzt. Die Radfahrerin setzte unterdessen ihren Weg fort ohne

anzuhalten.



Die Polizei in Wismar (03841/203 0) sucht Zeugen die den

Verkehrsunfall beobachtet haben und/oder Hinweise zur flüchtigen

Radfahrerin geben können.









