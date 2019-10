POL-HST: 17-Jähriger greift Polizeibeamte in Stralsund an

Stralsund (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 09.10.2019, gegen

19:30 Uhr wurden Polizeibeamte während einer Streifenfahrt in

Stralsund von einem Bürger angesprochen. Er teilte den Beamten mit,

dass er beobachtete, wie Jugendliche die Schillstraße in Richtung

Knieperstraße entlang gehen und Fahrräder umstoßen. Um den Verdacht

der Sachbeschädigung zu prüfen begaben sich die Beamten zügig zur

genannten Örtlichkeit und trafen dort auf zwei Jugendliche. Während

der Personalienfeststellung reagierte einer der beiden sofort

aggressiv. Der andere Jugendliche, ein 16-Jähriger Stralsunder,

versuchte ihn zu beruhigen, was ihm jedoch nicht gelang. Weiterhin

stellte sich heraus, dass der aggressive 17-Jährige aus der

Hansestadt Stralsund unter Alkoholeinfluss stand. Eine

Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 0,95 Promille. Da der

17-Jährige nicht die Daten eines Erziehungsberechtigten nennen

wollte, aggressiv und alkoholisiert war, wurde er in Gewahrsam

genommen. Dabei versuchte er die eingesetzten Polizeibeamten

körperlich anzugreifen, bespuckte einen und beleidigte sie. Bei der

Durchsuchung seiner Person wurden diverse Betäubungsmittel

aufgefunden und anschließend beschlagnahmt.



In der Polizeidienststelle konnten die Personalien der Mutter

ermittelt werden. Sie wurde verständigt und wollte ihren Sohn gegen

20:45 Uhr abholen. Beim Verlassen der Dienststelle wurde der

17-Jährige erneut aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten.

Außerdem versuchte er, einen Beamten zu schlagen. Aufgrund des

Gesamtzustandes des Jugendlichen wurden nun Rettungskräfte

hinzugezogen. Diese brachten ihn in Begleitung von Polizeibeamten ins

Krankenhaus, wo er schlussendlich verblieb.



Der 16-Jährige wurde an seine Mutter übergeben. Bei der

Überprüfung der Knieperstraße und der Schillstraße wurden durch die

Beamten zunächst keine Sachbeschädigungen festgestellt.



Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen des tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verdacht des Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell