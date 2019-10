POL-HWI: Gewinnversprechen - 80-Jähriger fällt Trickbetrug zum Opfer

Wismar (ots) - Am Nachmittag des 8. Oktober meldete sich eine

Bankangestellte telefonisch bei der Polizei in Wismar und verhinderte

so die Fortsetzung eines Trickbetruges. Sie teilte mit, dass sich ein

älterer Herr in ihrem Institut befinden würde, der im Begriff sei,

eine größere Summe auf ein fremdes Konto zu überweisen. Gleichzeitig

wolle der Mann, aus dem Amtsbereich Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen,

eine größere Summe Bargeld abheben. Der Senior, so wusste die

Mitteilende, sei in der Vergangenheit bereits schon einmal Opfer

einer Trickstraftat gewesen. Beamte der Wismarer Polizei suchten den

älteren Herrn in unmittelbarer Folge auf. Vor Ort wurde bekannt, dass

er in der Vergangenheit in regelmäßigen Abständen immer wieder

angerufen worden war und ihm Gewinne in Aussicht gestellt wurden. Wie

üblich bei dieser Masche hatten die Täter ihn aufgefordert, vorab

mehrere tausend Euro für den ´Transport´ des Geldes und eine

´Versicherungsgebühr´ zu überweisen. Darüber hinaus habe ihn ein

Berliner Rechtsanwaltsbüro angerufen. Von dort aus, so der Senior,

habe man ihm versichert, dass alles mit rechten Dingen zugehe. So

habe er vor einiger Zeit knapp 3.000 Euro auf ein Konto überwiesen.

Zudem stellte sich heraus, dass der Mann, wie von den Anrufern in

jüngerer Vergangenheit gefordert, Geldkarten für bargeldloses

Bezahlen bei unterschiedlichen Banken, Tankstellen und Supermärkten

erwarb. Von diesen Karten hatte er bereits Codes im Wert von 1.200

EUR an die Betrüger übermittelt. Insgesamt entstand somit ein Schaden

von über 4.000 EUR.









