POL-ANK: 8.000 Euro Schaden nach Einbruchsdiebstahl in Industriehalle

Ueckermünde (ots) - In Ueckermünde, bei Berndshof, sind in der

Nacht vom 8. zum 9. Oktober 2019 unbekannte Täter in eine

Industriehalle eingebrochen. Der KDD war bereits vor Ort und hat

Spuren gesichert. Entwendet wurden insbesondere diverse Werkzeuge und

technische Geräte. Insgesamt entstand ein Schaden von fast 8.000

Euro.



Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Ueckermünde

unter der 039771-820 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell