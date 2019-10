POL-HWI: Aquaplaning - Kleintransporter überschlägt sich auf der A 14

Ventschow (ots) - Gestern Nachmittag, 17:20 Uhr, wurde das

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf zu einem

Verkehrsunfall auf die A 14 gerufen. In Höhe der Ortschaft Ventschow

fanden die Beamten den betroffenen Mercedes Sprinter auf der Seite

liegend vor. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 32-jährige Fahrer

die Kontrolle über seinen Transporter verloren, weil er bei

Starkregen mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs war. Das Kfz

kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und kippte folgend

um. Der Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht

und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden

in Höhe von 15.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der

Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Hauptfahrstreifen gesperrt.

Den Verkehr leitete die Polizei über die Überholspur an der

Unfallstelle vorbei.









