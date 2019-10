POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Am 09.10.2019 gegen 10:15 Uhr ereignete

sich auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg ein

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines

Lkw Mercedes den mittleren Fahrstreifen des Friedrich-Engels-Rings in

Richtung Oststadt. Auf dem Abschnitt zwischen der Ziegelbergstraße

und Rathaus wechselte der Fahrer vom mittleren auf den rechten

Fahrstreifen. Dabei übersah der Fahrer einen rechts neben ihm

fahrenden Pkw VW Golf einer 36-jährigen Frau, die in dieselbe

Richtung fuhr und sich in etwa auf Höhe des Führerhauses befand.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw nach rechts von der Fahrbahn auf

den Gehweg geschoben. In der weiteren Folge stieß der Pkw dann gegen

die Bushaltestelle ´Rathaus´ und durchbrach diese, bevor er wenige

Meter danach zum Stehen kam. Die Fahrerin des Pkw wurde durch den

Unfall leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins

Bonhoeffer-Klinikum verbracht. Weitere Personen wurden nicht

verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein

Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtschaden wird

derzeit auf ca. 5.000EUR geschätzt.









