POL-NB: Weißer Ford Mondeo gestohlen

Stralsund (ots) - In Stralsund ist von einer Parkfläche auf Höhe

der Fritz-Reuter-Straße / Gartenstraße zwischen gestern Abend (ca.

17:00 Uhr) und heute Morgen (ca. 05:30 Uhr) ein weißer Ford Mondeo

gestohlen worden. Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls das

amtliche Kennzeichen VR-LL1017. Besonders auffällig an dem Auto waren

die bronzefarbenen Alu-Felgen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Wer zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt sachdienliche Beobachtungen in

dem Bereich gemacht hat und somit Hinweise geben kann, wendet sich

bitte an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2223,

die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de

oder aber jede andere Polizeidienststelle.









