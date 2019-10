POL-NB: Versuchte Bestechung eines Beamten beim Brückenfest in Malchow

Röbel (ots) - Am vergangenen Wochenende waren die Beamten des

Polizeireviers Röbel im Rahmen des Brückenfestes in Malchow im

Einsatz. Am 06.10.2019 gegen 02:00 Uhr wurden zwei Beamte zum Einsatz

gerufen, da es eine Schlägerei zwischen mehreren Personen geben soll.

Als die Beamten am Ereignisort eintrafen, hatte sich der Sachverhalt

so nicht bestätigt. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung und

Personalienfeststellung kam es zu mehrfachen Beleidigungen zum

Nachteil der beiden eingesetzten Polizeibeamten. Der 47-jährige

Tatverdächtige widersetzte sich der Aufforderung zum Ausweisen.

Stattdessen steckte er einem Beamten 300 Euro in Scheinen in die

Brusttasche mit der Äußerung: ´Das ist mein Ausweis. Damit ist das

geklärt!´. Der 47-Jährige drehte sich daraufhin um und versuchte zu

gehen. Er vermittelte damit den Eindruck, dass für ihn die

polizeilichen Maßnahmen beendet sind. Der 47-Jährige wurde daraufhin

gefesselt und durchsucht. Auf Grund seiner starken Alkoholisierung

(1,63 Promille) und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er

festgenommen und zum Polizeirevier Röbel gebracht. Auf der Fahrt ist

es weiterhin zu massiven Beleidigungen zum Nachteil der Beamten

gekommen.



Am Morgen des 06.10.2019 wurde der 47-Jährige aus dem

polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen wegen Beleidigung

und Bestechung wurden in der Kriminakommissariatsaußenstelle Röbel

aufgenommen. Die 300 Euro hat der 47-Jährige natürlich

zurückbekommen.









