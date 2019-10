POL-HWI: Drogen im Straßenverkehr

Wismar (ots) - Gestern stellte die Polizei zwei Autofahrer fest,

die im Verdacht stehen, ihr Kfz unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln geführt zu haben. So räumte ein 23-Jähriger, der

bei einer Verkehrskontrolle um 19:45 Uhr in Wismar West körperliche

Auffälligkeiten aufwies, gegenüber einer Polizeistreife ein, am

vergangenen Wochenende ein Cannabis konsumiert zu haben. Da ein

Schnelltest vor Ort nicht durchgeführt werden konnte, ordneten die

Beamten eine Blutprobenentnahme an.



Gegen 23:30 Uhr kontrollierte eine Streife eine Autofahrerin in

Wismar Wendorf. Die 26-Jährige teilte den Beamten mit, dass sie

anwesend gewesen sei, als andere in ihrem Beisein Drogen konsumiert

hätten. Sie selbst, so die Frau, habe kein Interesse an

Rauschmitteln. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Polizisten bei

ihr außergewöhnlich geweitete Pupillen und boten ihr einen

Schnelltest an. Weil der Test positiv auf Ketamin und Amphetamin

reagierte, folgte auch in diesem Fall eine Blutprobenentnahme.



Nur ca. zwei Stunden später (08. Okt.) fiel einer

Streifenwagenbesatzung ein Ford in Dargetzow auf, der sich in

Schlangenlinien fortbewegte. Die Polizisten hielten das Fahrzeug an

und führten eine Verkehrskontrolle durch. Der 30-jährige

Fahrzeugführer, der beim Gehen augenscheinlich stark schwankte und

darüber hinaus weitere für einen Betäubungsmittelkonsum typische

Auffälligkeiten aufwies, gab an, keine verbotenen Mittel zu sich

genommen zu haben. Ein freiwilliger Urintest verlief jedoch positiv

auf Amphetamin und zog ebenfalls eine Blutprobenentnahme nach sich.



In allen drei Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die

Autofahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen

Verstoßes gegen die 0,5 Promillegrenze (berauschende Mittel). Vor

dem Hintergrund der grundsätzlichen Beurteilung der Eignung zum

Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr wird zudem

die Führerscheinstelle informiert.









