POL-LWL: Rutschige Fahrbahnen und trübe Sicht- Gefahren auf herbstlichen Straßen

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Leiter der Polizeiinspektion appelliert: ´Prüfen sie die

Beleuchtungseinrichtung ihres Fahrzeuges und sorgen sie für

ausreichend Sicht´



Nach hellen und warmen Monaten müssen sich Fahrzeugführer mit

Beginn des Herbstes jetzt wieder auf veränderte Bedingungen im

Straßenverkehr einstellen. Dunkelheit im Berufsverkehr, trübe Sicht,

nasse und zum Teil rutschige Fahrbahnen erschweren das Fortkommen auf

den Straßen. Nicht selten werden gerade die äußeren Bedingungen, wie

plötzlicher Nebel oder nasses Laub auf Straßen, zu Beginn der dunklen

Jahreszeit unterschätzt.



Um Gefahren und Unfallrisiken auf herbstlichen Straßen

vorzubeugen, ist neben einer mentalen Vorbereitung auch der Blick auf

das eigene Fahrzeug gerade jetzt wichtig und ratsam. Das beginnt

bereits mit der Überprüfung der Beleuchtungsanlage und betrifft

Kraftfahrzeuge wie Fahrräder gleichermaßen. ´Intakte

Beleuchtungsanlagen sind gerade jetzt ein großer und entscheidender

Sicherheitsfaktor.´, so der Leiter der Polizeiinspektion

Ludwigslust, Ingo Renk. ´Wer selbst nicht ausreichend sieht oder

nicht gesehen wird kann schnell in gefährliche Situationen geraten

oder gar in einen Verkehrsunfall verwickelt werden.´, informiert der

Polizeidirektor.



Neben Defekten an Brems- und Rücklichtern, stellt die Polizei auch

immer wieder so genannte ´Matschaugen´ und ´Blender´ fest. Letztere

gefährden durch ihre Blendwirkung andere Verkehrsteilnehmer. Deshalb

rät die Polizei zu einer jährlichen Überprüfung der

Scheinwerferanlagen durch einen KFZ- Fachbetrieb.



Wichtig vor Beginn jeder Fahrt: Jeder Autofahrer muss vor

Fahrtantritt für ausreichend Sicht sorgen. Mit beschlagenen

Fahrzeugscheiben ist allmorgendlich zu rechnen. Deshalb morgens ein

paar Minuten früher das Haus verlassen und für ´klaren Durchblick´

sorgen. Gleichzeitig sollte auch der Zustand der Scheibenwischer und

der Füllstand der Scheibenwaschanlage in Augenschein genommen werden.



Aber auch Fahrradfahrer und Fußgänger müssen sich auf die dunkle

Jahreszeit einstellen. Insbesondere Fahrradfahrer gehen ein sehr

hohes Unfallrisiko ein, wenn sie im Dunkeln unbeleuchtet unterwegs

sind. Sie gefährden nicht nur sich selbst, sondern zwingen auch

Autofahrer zu abrupten und gefährlichen Ausweich- bzw. Bremsmanövern.

Überdies wird Fahrradfahrern und Fußgängern gerade jetzt helle und

reflektierende Kleidung empfohlen. ´Sehen´ und vor allen ´Gesehen

werden´ ist hier von besonderer Bedeutung.



Zudem bestehen auf herbstlichen Straßen noch andere Risiken.

Vorsicht deshalb auch an Feldausfahrten! Wegen der noch andauernden

Erntearbeiten muss hier mit verschmutzten Fahrbahnen gerechnet

werden, die bei Regen äußerst rutschig werden können. In diesem

Zusammenhang appelliert die Polizei auch an die Pflicht der

Landwirte, auf entsprechende Straßenverunreinigungen durch

Beschilderungen hinzuweisen und sie schnellstens zu beseitigen.



´Letztlich geht es mit den aufgezeigten Hinweisen und Ratschlägen

darum, die Verkehrsteilnehmer auf die neuen Bedingungen einzustellen

und sie zu sensibilisieren. Unserer Ziel ist es in jedem Fall,

insbesondere auch durch präventive Maßnahmen, die Unfallzahlen zu

senken.´, so Ingo Renk abschließend.









