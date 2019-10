POL-ANK: Diebstahl eines Autos in Pasewalk

Pasewalk (ots) -



Zwischen dem 06. Oktober, gegen 14.00 Uhr, und dem 07. Oktober

2019, ca. 11.00 Uhr, haben unbekannte Täter einen Ford Focus in der

Pasewalker Fröbelstraße entwendet. Das rote Auto mit dem amtlichen

Kennzeichen VF-RW203 hat mehrere auffällige Aufkleber im Heckbereich.

Zudem ist an der Motorhaube ein schwarzer Steinschlagschutz

angebracht. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 14.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen,

die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem

Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973-2200 oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell