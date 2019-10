POL-ANK: 24 Gasflaschen aus Baustoffhandel gestohlen

Pasewalk (ots) - Gestern Vormittag meldete in Pasewalk eine Firma

für Baustoffe, dass in deren Lager in der Bahnhofstraße insgesamt 24

volle Gasflaschen entwendet worden sind. Die unbekannten Täter

verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände. Der Tatzeitraum

erstreckt sich vom 04. Oktober gegen 18.00 Uhr bis 07. Oktober 2019

ca. 9.30 Uhr. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1.400 Euro. Der

KDD war vor Ort und hat Spuren gesichert.



Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier

Pasewalk unter der 03973-2200 oder jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden.









