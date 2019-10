POL-SN: Erneut: alkoholiserter Radfahrer

Schwerin (ots) - Nach dem wir gestern bereits von alkoholisierten

Radfahrern in Schwerin berichtet haben, fiel den Beamten am Montag

gegen 08:15 Uhr ein weiterer männlicher Schweriner mit

Ausfallerscheinungen auf. Der 62-jährige war mit seinem E-Bike und

2,05 Promille unterwegs. Als er bereits vor der Polizeikontrolle

abstieg, konnte er sich kaum auf den Beinen halten. Neben den

strafrechtlichen Konsequenzen muss der Schweriner mit hohen

Verwaltungskosten unter anderem für die Blutprobenentnahme rechnen.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell