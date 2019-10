POL-NB: Transporter wird nach Diebstahl in Leppin auf einer Landstraße in Polen festgestellt - Tatverdächtiger durch polnische Polizeibeamte festgenommen

Woldegk (ots) - In der Nacht vom 05.10.2019 zum 06.10.2019 wurde

ein Transporter in 17349 Leppin entwendet. Der Geschädigte hat den

Diebstahl seines Fahrzeuges am 06.10.2019 kurz nach 00:00 Uhr bemerkt

und sofort die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

informiert. Die Beamten des Polizeireviers Friedland nahmen die

Diebstahlsanzeige des erst ein Jahr alten Transporters der Marke

Mercedes Sprinter auf und leiteten unverzüglich die

Fahndungsmaßnahmen ein.



Die Beamten der polnischen Polizei teilten am 06.10.2019 mit, dass

sie den besagten in Fahndung stehenden Transporter gegen 02:30 Uhr

auf einer Landstraße in Polen kontrolliert haben. Im Rahmen der

Kontrolle stellten sie die bestehende Sachfahndung des Mercedes

Sprinter fest. Daraufhin wurde der Fahrzeugführer festgenommen und

der Sprinter zur Eigentums- und Spurensicherung sichergestellt.



Die Ermittlungen wegen des Fahrzeugdiebstahls gegen den

Tatverdächtigen dauern an. Sie werden im Zusammenwirken mit den

polnischen Kollegen geführt. Weitere Angaben zu dem Tatverdächtigen

sind derzeit nicht bekannt. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen kann das Fahrzeug wieder an seinen rechtmäßigen Eigentümer

übergeben werden.









