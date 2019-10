POL-HRO: Handtaschenraub in Rostock-Evershagen

Rostock (ots) - Am frühen Abend des 07.10.2019 wurde eine

80-jährige Frau durch zwei dunkel gekleidete Männer im

Gertrud-Bäumer-Weg (Ortsteil Evershagen-Süd) überfallen. Durch die

Tat kam die Frau ins Straucheln. Dies nutzten die Täter aus und

entrissen der 80-jährigen die Handtasche. Die Frau stürzte nicht und

blieb bei dem Angriff unverletzt. Die Täter konnten mit der Beute

unerkannt fliehen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben

erfolglos. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro

geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen in dieser Sache wegen

des Verdachts des Raubes aufgenommen.



Patrick Schubbert

Dienstgruppenleiter

Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen









