POL-HRO: Einbruch in Rostock-Reutershagen - Einbrechertrio auf Recyclinghof gestellt

Rostock (ots) - Am gestrigen frühen Nachmittag erhielt die

Rostocker Polizei den Hinweis, dass auf einem Recyclinghof in

Reutershagen drei auffällige Personen unterwegs waren und den

dortigen Containern Gegenstände entnommen haben.



Noch vor Ort konnten zwei Männer und eine Frau durch Beamte des

Polizeihauptrevieres Rostock-Reutershagen gestellt werden. Diese

hatten diverses Diebesgut bei sich.



Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden weiterhin bei einem

Tatverdächtigen betäubungsähnliche Substanzen gefunden.



Gegen das Einbrechertrio wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Zusätzlich wurde gegen einen Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren

wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet.









