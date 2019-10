POL-LWL: Mit Hühnern beladener LKW verunglückt (Ergänzungsmeldung)

Neustadt-Glewe (ots) - Nach dem LKW- Unfall am Montagmorgen bei

Neuhof (wir informierten) dauern die Bergungsarbeiten weiterhin an.

Zwischenzeitich konnte der umgekippte Anhänger des LKW, in dem sich

rund 2.000 Hühner befanden, wieder aufgerichtet werden. Dabei wurde

festgestellt, dass die meisten Tiere bereits verendet waren und jetzt

entsorgt werden müssen. Die überlebenden Hühner wurden zur

Notschlachtung in einen naheliegenden Schlachtbetrieb gebracht. Im

Ergebnis wird der angerichtete Gesamtschaden derzeit auf über 30.000

Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern

an.









