POL-NB: Arbeitsunfall - 56-jähriger Forstarbeiter durch herabfallenden Ast am Kopf verletzt

Mirow (ots) - Am 07.10.2019 gegen 08:05 Uhr ist es zu einem

Arbeitsunfall gekommen, bei welchem ein 56-jähriger Forstarbeiter am

Kopf verletzt wurde. Der 56-Jährige befand sich für Baumfällarbeiten

zusammen mit weiteren Forstarbeitern in einem Waldgebiet auf dem

Holm, in der Nähe der Ortschaft Starsow. Nach derzeitigen

Erkenntnissen hat der 56-Jährige einen schräg stehenden Baum

abgesägt. Nach dem Absägen kippte dieser Baum um und schlug gegen

einen anderen Baum. In dessen Folge ist ein Ast von dem angestoßenen

Baum abgebrochen und runtergefallen. Der Geschädigte konnte nicht

mehr ausweichen, so dass der große Ast auf den Kopf des

Forstarbeiters gefallen ist. Durch den Aufprall flog der Helm des

56-Jährigen weg und er erlitt eine blutende Wunde am Hinterkopf. Der

Geschädigte wurde zur medizinischen Behandlung in das Klinikum nach

Neubrandenburg gebracht.



Es wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

erstattet. Derzeit liegen keine Anzeichen für ein Fremdverschulden

vor. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg sowie das Landesamt für

Gesundheit und Soziales, Abteilung Arbeitsschutz wurden informiert.









