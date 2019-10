POL-HWI: Verdacht auf Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - In der vergangenen Nacht (07. Oktober, 00:35 Uhr)

kam es in der Gdansker Straße in Wismar zu einem Brand in einem

Mehrfamilienhaus. Das Feuer brach im Kellerbereich des Hauses aus und

richtete einen Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro an. Einige Bewohner

des 5-stöckigen Gebäudes waren zuvor bei dem Blick aus dem Fenster

ihrer Wohnung auf aufsteigenden Rauch aufmerksam geworden und

alarmierten die Feuerwehr. Die Kameraden brachten den Brand schnell

unter Kontrolle und evakuierten die Bewohner des betroffenen

Hausaufgangs. Verletzte Personen waren glücklicherweise nicht zu

verzeichnen.



Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht der

schweren Brandstiftung. Die Kripo in Wismar sucht Zeugen, die in der

näheren Umgebung des Brandortes (Kagenmarkt/Gdansker Straße)

auffällige Personenbewegungen, insbesondere in der Zeit von 00:00 bis

00:35 Uhr, wahrgenommen haben. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier

Wismar unter 03841/203 0 entgegen.









