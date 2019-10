POL-NB: Arbeitsunfall - 24-Jähriger bekommt einen 8cm langen Nagel in den Oberschenkel

Neubrandenburg (ots) - Am 07.10.2019 gegen 09:10 Uhr ist es in

einer Werkstatt auf dem Neubrandenburger Datzeberg zu einem

Arbeitsunfall gekommen, bei welchem ein 24-jähriger Arbeiter verletzt

wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 24-Jährige in der

Tischlerei eingesetzt und damit beschäftigt, Nägel mit einem

Druckluftnagler in Bretter zu bringen. Bei dem Versuch, einen Nagel

in ein Brett zu nageln, hat der 24-Jährige den Druckluftnagler nach

unten gehalten und ist dabei unabsichtlich an seinem Oberschenkel

geraten. Durch die Berührung mit der Haut löste der Druckluftnagler

aus und schoss den 8 cm langen Nagel in seinen Oberschenkel. Der

24-Jährige wurde leichtverletzt und musste mit dem Rettungswagen zur

weiteren ärztlichen Behandlung in das Neubrandenburger Klinikum

gebracht werden.



Es wurde eine Strafanzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung

aufgenommen. Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren vor Ort

und haben das Landesamt für Gesundheit und Soziales, Abteilung

Arbeitsschutz informiert.









Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell