POL-LWL: Alkoholisierte Autofahrer verursachten Verkehrsunfälle

Eldena / Neustadt-Glewe (ots) - Zwei alkoholisierte Autofahrer

haben sich bei Verkehrsunfällen am Samstagabend auf der B 191 bei

Eldena bzw. auf der Kreisstraße 38 bei Neustadt- Glewe jeweils

leichte Verletzungen zugezogen. Beide waren mit ihren Autos von der

Straße angekommen und gegen Bäume geprallt. Bei den Verursachern

stellte die Polizei Atemalkoholwerte von 1,96 bzw. 1,99 Promille

fest. An ihren Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden.

Gegen die 31 und 60 Jahre alten Fahrer wird nun wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Beide

Männer wurden zur Blutprobenentnahme gebracht.









