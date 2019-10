POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Motorrades

Demmin (ots) -



Am 06.10.2019 soll in der Zeit von 16:00 - 20:00 Uhr in Demmin ein

Motorrad der Marke BMW im Wert von ca. 10.000 Euro entwendet worden

sein. Der Geschädigte gab an, sein Motorrad auf dem kleinen Parkplatz

in der Fritz-Reuter-Straße/Ecke Wiesenstraße in Demmin abgestellt und

mittels Lenkradschloss und einer vorhandenen Wegfahrsperre gesichert

zu haben. Das entwendete Motorrad vom Typ BMW S 1000 RR ist

blau/weiß/rot, sechs Jahre alt, hat ein Demminer Kennzeichen und

einen Tuningauspuff mit einer großen Delle.



Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen sowie das

beschriebene Motorrad in Fahndung gesetzt. Zeugen, die auffällige

Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder

sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl, möglichen Tatverdächtigen

oder dem Verbleib des Motorrades geben können, richten diese bitte an

die Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de.









