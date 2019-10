LWSPA M-V: Amtseinführung von Herrn Silvio Wiegert als Leiter der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin

Waldeck (ots) - Sehr geehrte Medienvertreter, am Dienstag, den 15.

Oktober 2019 um 12:00 Uhr, wird Silvio Wiegert offiziell durch den

Minister für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, Herrn Lorenz

Caffier, feierlich in sein Amt eingeführt. Die Amtseinführung findet

in einem Festzelt in der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin, Am

Werder 22 in 19055 Schwerin statt. Interessierte Medienvertreter sind

zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Aus organisatorischen

Gründen wird um Anmeldung unter 038208/8873111 oder lwspa@polmv.de

bis zum 14. Oktober 2019 um 12:00 Uhr gebeten.









