POL-LWL: Geflügeltransporter umgekippt (Erstmeldung)

Neustadt- Glewe (ots) - Auf einer Ortsverbindungsstraße bei Neuhof

(Neustadt- Glewe) ist am Montagmorgen ein mit Hühnern beladenes LKW-

Gespann von der Straße abgekommen, wobei der Anhänger des LKW

umkippte. Der LKW war zu einem Schlachtbetrieb unterwegs, als der

Fahrer nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden PKW ausweichen

musste und dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Derzeit

laufen die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle. Auch das zuständige

Veterinäramt ist bereits eingeschaltet und befindet sich vor Ort. Auf

dem umgekippten Anhänger sollen sich etwa 2.000 Hühner befunden

haben. Wie viele davon das Unglück überlebt haben, ist derzeit noch

unklar.









