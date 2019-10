POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 15-jährige Jugendliche aus 17309 Pasewalk, (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots) -



Seit dem 05.10.2019,21:00 Uhr, wird aus Pasewalk,

Rudolf-Breitscheid-Straße Lea Joena Roloff, 15 Jahre alt, vermisst.

Lea ist zur vereinbarten Uhrzeit nicht zurückgekehrt. Am selben Abend

zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr wurde Lea in Torgelow an der Uecker,

beim Ukranenland gesehen. Die Vermisste war dort mit einer namentlich

bekannten Freundin.

Eine bislang durchgeführte Suche in den Ortschaften Pasewalk und

Torgelow blieb bislang ohne Erfolg. Die Jugendliche ist ca.1,78 m

groß, etwas kräftiger gebaut und hat schulterlange dunkelbraune

Haare. Sie trägt eine schwarze Leggings, eine schwarze Jacke sowie

schwarze Nike-Turnschuhe.



Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Pasewalk

unter Tel. 03973-2200, jede andere Polizeidienststelle oder im

Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell