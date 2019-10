POL-NB: Wohnungsbrand in einem Wohnhaus für Betreutes Wohnen in Greifswald- zwei verletzte Bewohnerinnen

PHR Greifswald (ots) -



Am 06.10.2019 gegen 09:05 Uhr wurde polizeilich bekannt, dass es zu

einem Brand im Wohnhaus für Betreutes Wohnen in Greifswald, in der

Rigaer Str. gekommen sei. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen

hatte eine 92-jährige Bewohnerin mehrere Brötchen in einem

Minibackofen gelegt, welcher neben dem Küchenherd stand. Der Herd war

ebenfalls in Betrieb und auf diesem stand eine Pfanne und ein Topf,

welche sich während der Abwesenheit der Bewohnerin entzündeten. Die

Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr der Universitäts-und

Hansestadt Greifswald, die mit insgesamt 20 Kameraden im Einsatz

waren konnten durch ihr schnelles, professionelles Handeln größeren

Schaden abwenden. Es kam zu einem kleinen Brandausbruch im Bereich

des Herdes mit einer starken Rauchentwicklung. Der Brand in der

Wohnung der 92 jährigen Bewohnerin wurde gelöscht. Es mussten keine

weiteren Bewohner anderer Etagen evakuiert werden.



Zwei Bewohner, im Alter 82 und 92 Jahren, erlitten eine

Rauchgasvergiftung. Die weitere medizinische Behandlung erfolgte im

Universitätsklinikum Greifswald. Es ist ein geschätzter Schaden von

15000,- Euro entstanden.



Für zwei weitere Bewohner der betroffenen Wohnungen im 3.

Obergeschoss wurden durch die Heimleitung Ausweichunterkünfte

bereitgestellt. Die betroffenen Wohneinheiten werden für einige Zeit

nicht bewohnbar sein, alle sind stark verrußt.



Der Kriminaldauerdienst Anklam hat vor Ort die Ermittlungen

aufgenommen.









