POL-NB: PKW-Brand auf der BAB 20 in Höhe Anschlussstelle Pasewalk Nord

AVPR Altentreptow (ots) -



Am 04.10.2019, um 15.58 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Fahrzeugbrand auf der BAB 20, in

Fahrtrichtung Stettin, Kilometer 297,2 gemeldet.

Der 34 Jahre alte Fahrzeugführer eines Personenkraftwagen Subaru

befuhr die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Kurz vor der

Anschlussstelle Pasewalk Nord, wurde sein Fahrzeug deutlich langsamer

und er bemerkte aufsteigenden Qualm aus der Motorhaube. Der

Fahrzeugführer fuhr rechts auf den Standstreifen, stieg aus und

öffnete die Motorhaube. Mit dieser Öffnung stiegen sofort Flammen aus

dem Motorraum.

Er informierte über Notruf die Polizei. Es wurden die Freiwilligen

Feuerwehren Strasburg, Schönhausen und Groß Luckow informiert und zum

Einsatz gebracht. Der PKW Subaru brannte vollständig aus.

Die BAB wurde kurzzeitig voll gesperrt, anschließend wurde der

Fahrzeugverkehr einspurig an die Gefahrenstelle vorbei geleitet.

Auf Grund der Hitzeentwicklung brannten Glas und Plasteteile in die

Fahrbahn ein. Durch die Autobahnmeisterei wurde die Gefahrenstelle

gereinigt und abgestumpft. Es wurden Warnbarken aufgestellt und

eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 80 km/h ausgeschildert.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 EUR

Als Brandursache, kann auf Grund des Alters des Fahrzeuges,

technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.



Im Auftrag



Torsten Blauch

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell