POL-NB: Verkehrsunfall nach Wespenstich- Fahrer fährt gegen Straßenbaum

Am 04.10.2019 ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der B 194 ein

Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 76-jähriger Kraftfahrer

befuhr die B 194 aus Richtung Pommerndreieck kommend in Richtung

Grimmen.Nach ersten Informationen zufolge stach eine im Fahrzeug

befindliche Wespe den Fahrer in den Hals.Danach erlitt der Mann einen

allergischen Schock und somit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In

der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen

Baum.Der Kraftfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch

einen Rettungswagen ins Krankenhaus Bartmannshagen gebracht. Die

Beifahrerin des PKW,im Alter von 73 Jahren, wurde ebenfalls leicht

verletzt. Es ist ein Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro entstanden. Für

die Aufnahme des Verkehrsunfalls war eine halbseitige Sperrung der B

194 für ca. 1 Stunde notwendig.







