POL-NB: Schwerer Raub in einem Supermarkt in Altentreptow

Altentreptow (ots) - Am 04.10.2019 gegen 04:00 Uhr ist es zu einem

schweren Raub in einem Supermarkt in Altentreptow gekommen. Nach

bisherigen Erkenntnissen wollten zwei Mitarbeiterinnen um 04:00 Uhr

ihre Arbeit in dem Supermarkt in der Fritz-Reuter-Straße in

Altentreptow beginnen. Unmittelbar nachdem die Mitarbeiterinnen die

Eingangstür auf der Rückseite des Supermarktes aufgeschlossen hatten,

stürmten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige mit vorgehaltenen

Pistolen aus den nahegelegenen Büschen auf die beiden Frauen zu,

drängten sie in den Supermarkt und schlossen die Tür hinter ihnen.

Die beiden Tatverdächtigen nahmen den beiden Angestellten ihre Handys

ab und drängten sie in den Büroraum, in welchem sich der Tresor

befindet. Die Mitarbeiterinnen wurden unter Androhung der Waffen zum

Aufschließen des Tresors genötigt. Aus dem Tresor entwendeten die

Tatverdächtigen einen geringen fünfstelligen Geldbetrag und

verstauten diesen in einem mitgeführten Rucksack. Die beiden

Tatverdächtigen verließen den Markt dann durch die hintere

Eingangstür, nachdem sie die Frauen aufgefordert hatten sich ruhig zu

verhalten und zu warten.



Die beiden Mitarbeiterinnen haben einen Schock erlitten und

mussten medizinisch versorgt werden.



Zur Personenbeschreibung der beiden Tatverdächtigen kann gesagt

werden, dass es sich um zwei männliche Personen handelt, welche beide

schwarze Skimasken, schwarze Handschuhe mit einem weißen ´V´ auf der

Oberseite und dunkle Kleidung getragen haben. Beide Tatverdächtige

haben eine schwarze glänzende Pistole in der Hand gehalten. Sie

sprachen beide hochdeutsch.



Unmittelbar nach Bekanntwerden sind Beamte des

Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg und der

Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg zum Einsatz gekommen, um die

Ermittlungen aufzunehmen. Es wurden Spuren gesichert und erste

Befragungen und Zeugenvernehmungen durchgeführt. Auch ein

Fährtensuchhund war im Einsatz, woraus sich aber keine Hinweise auf

einen Tatverdächtigen oder eine mögliche Fluchtrichtung ergeben hat.



Zeugen, die heute früh zwischen 03:30 und 04:30 Uhr auffällige

Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Altentreptow wahrgenommen haben

oder sachdienliche Hinweise zu der Raubstrafttat oder möglichen

Tatverdächtigen geben können, richten diese bitte an die

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg unter

0395-5582 2223 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.









Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell