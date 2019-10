POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen auf der L 264 (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots) -



Am 03.10.2019 wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr

Vorpommern-Greifswald gegen 19:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit

verletzten Personen auf der L 264 zwischen Karlshagen und Peenemünde

gemeldet.

Polizeibeamten des PR Heringsdorf, Notarzt und Rettern ergab sich an

der Unfallstelle nachfolgender Sachstand zum Unfallhergang.

Ein 21-jähriger Seat-Fahrer aus dem Kreis Bad Freienwalde

(Brandenburg) kam an der Unfallstelle auf nasser Fahrbahn plötzlich

nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit starkem

Gesträuch/Gebüsch. Durch die Kollision wurde der Personenkraftwagen

auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo er zum Stehen kam. Im

Personenkraftwagen saßen zum Unfallzeitpunkt neben dem 21-jährigen

Fahrer, drei weitere männliche Personen im Alter von 18, 19 und 20

Jahren. Alle Personen stammen aus dem Bundesland Brandenburg.

Zwei Fahrzeuginsassen, die zum Unfallzeitpunkt auf der Rücksitzbank

des Unfallfahrzeuges saßen, wurden leichtverletzt und zur Beobachtung

ins Krankenhaus Wolgast gebracht.

Die L264 war für 30 Minuten voll gesperrt. Nach vorläufigen

Erkenntnissen wird nichtangepasste Geschwindigkeit als Unfallursache

angenommen. Der Schaden wurde mit 20.000 Euro angegeben.

Gegen den Fahrzeugführer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung

ermittelt.



Im Auftrag



Torsten Blauch, KHK

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









