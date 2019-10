POL-HRO: Polizeieinsatz aufgrund rechtsextremer Versammlung

Rostock/Zarrentin (ots) -



Am Abend des 03.10.2019 führte die Polizei einen größeren Einsatz in

Zarrentin (LK Ludwigslust-Parchim) durch. Aufmerksame Zeugen teilten

der Polizei über den Polizei-Notruf mit, dass sich auf der Halbinsel

Kampenwerder eine 20-köpfige Personengruppe der rechtsextremen Szene

versammelt. Hierbei sangen die Personen unter anderem das ´Memellied´

und schwangen Fahnen der ´Jungen Nationalisten´.



Die eintreffenden Polizeikräfte konnten einen Großteil der

Versammlungsteilnehmer kontrollieren, die sich bereits auf der

Abreise befanden. Darüber hinaus wurde von Amts wegen eine

Strafanzeige wegen der Durchführung einer unangemeldeten Versammlung

aufgenommen.









