POL-NB: Ehepaar bei Verkehrsunfall auf der Insel Rügen getötet

Sassnitz/ Rügen (ots) - Eine 78-jährige Frau aus Münster und ihr

gleichaltriger Ehemann wollten am 02.10.2019, 19.30 Uhr zu Fuß die

Landstraße 29 zwischen Binz und Prora überqueren. Dort wurden beide

von einem herannahenden PKW VW erfasst. Die Fußgängerin verstarb

trotz schneller Reanimationsversuche durch Notärzte an der

Unfallstelle. Lebensbedrohlich verletzt kam ihr Ehemann in eine

Klinik in Bergen, wo er noch am 02.10.2019 verstarb. Die 33-jährige

Fahrerin des VW blieb unverletzt. An deren Fahrzeug entstand

Totalschaden von ca. 10.000 EUR. Ein Gutachter der DEKRA unterstützte

die Polizeibeamten des Polizeireviers Sassnitz bei der

Unfallaufnahme.



Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell