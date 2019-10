POL-HRO: Vermisste 17jährige aus Groß Markow angetroffen

Teterow/Rostock (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der

Vermissten 17jährigen Celine aus Groß Markow ist beendet. Sie wurde

am Nachmittag des 02.10.19 in Rostock aufgegriffen.



Verantwortliche von Internetportalen, die persönliche Daten und

das Bild zur Unterstützung der Öffentlichkeitsfahndung übernommen

haben, werden gebeten, diese zu löschen bzw. zu anonymisieren.



PFvD Gert Frahm Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell