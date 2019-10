POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 59-jährigen Mann auf der Insel Usedom

Heringsdorf (ots) - Der 59-jährige Mann aus Zirchow/ Insel Usedom

wurde durch die polnische Polizei in Swinemünde wohlbehalten

aufgegriffen und an Beamte des Polizeireviers Heringsdorf übergeben.

Er wird nun zurück in die Einrichtung gebracht.



