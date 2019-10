POL-NB: Wohnmobil fährt in den Straßengraben- Personenschaden

PR Barth (ots) -



Am 02.10.2019,gegen 14:15 Uhr kam es auf der L21 zu einem

Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 67- jährige Fahrer eines IFA

W50 ´ Offroad Camper´ befuhr die L21 aus Richtung Wieck kommend in

Richtung Prerow. Kurz vor der Ortschaft Prerow kam der Fahrer aus

bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der

Folge fuhr das Fahrzeug gegen einen Baum und kippte dann im

Straßengraben um. Der aus dem Landkreis Mittelsachsen stammende Mann

stand unter dem Einfluss von Medikamenten. Es wurde eine Blutprobe am

Unfallort durch den eingesetzten Notarzt entnommen. Anschließend

wurde der schwerverletzte Fahrer zur weiteren medizinischen

Behandlung mit dem Rettungshubschrauber nach Greifswald verbracht.

Die weibliche Mitfahrerin im Alter von 67 und deren Ehemann im Alter

von 70 Jahren wurden leichtverletzt ins Krankenhaus nach Stralsund

verbracht. Die L21 wurde für die Bergung des Fahrzeuges für ca. eine

Stunde voll gesperrt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf

10.000EUR. Gegen den Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg











Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell