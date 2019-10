POL-HRO: Entlaufenes Zebra nach Verkehrsunfall und mehrfachen Sachschäden erschossen

Sanitz (ots) - Zwei entlaufende Zebras haben im Bereich um Tessin

(LK Rostock) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Während eines

der beiden Zirkustiere gegen 04:45 Uhr in der Ortslage Vilz

unversehrt eingefangen werden konnte, blieb das zweite Zebra

stundenlang verschwunden. Nach einem Verkehrsunfall, mehreren

Sachschäden und etlichen, erfolglosen Einfangversuchen wurde das Tier

in der Ortschaft Thelkow durch einen Schuss erschossen.



Gegen 08:00 Uhr war das freilaufende Zebra auf der A 20, in Höhe

der Anschlussstelle Tessin gesichtet worden, wo es in der Folge zu

einem Verkehrsunfall zwischen zwei parallel fahrenden Fahrzeugen kam.

Verletzt wurde dabei niemand, auch das Zebra blieb zunächst

unversehrt. Daraufhin wurde die Autobahn vorübergehend gesperrt. Die

Versuche der Beamten, das Tier unter Kontrolle zu bringen und

einzufangen, blieben aber erfolglos. Ein Polizist verletzte sich

dabei leicht, war aber weiter dienstfähig. Das Tier flüchtete von der

A 20 und beschädigte dabei einen PKW durch Überlaufen der Motorhaube.

Auch ein Funkstreifenwagen wurde beschädigt.



Später konnte das Zebra auf einer Ackerfläche zwischen Kowalz und

Thelkow gesichtet werden. Der für das Tier verantwortliche

Zirkusdompteur versuchte dann ebenfalls vergeblich das Zebra unter

Kontrolle zu bringen. Die Tiernotrettung der Feuerwehr Rostock wurde

um Amtshilfe gebeten. Letztendlich kam es im Bereich Thelkow zu einer

Schussabgabe, in deren Folge das Zebra vor Ort verendete. Die genauen

Umstände dazu werden derzeit noch geklärt.









