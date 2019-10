POL-GÜ: Suche nach vermisstem Mädchen aus Teterow

Teterow (ots) -



Seit dem 20.09.2019, 09:30 Uhr wird die 17-jährige Celine Günther

vermisst. Sie ist aus einem Heim in Markow abgängig. Der

Aufenthaltsort ist unbekannt. Es wird vermutet, dass sie sich im Raum

Güstrow bzw. Rostock aufhält. Auch wenn es nicht das erste Mal ist,

so kann eine Gefährdung für Leib und Leben nicht ausgeschlossen

werden.



Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.



Personenbeschreibung: normale Figur; 168 cm; scheinbares Alter 19

blond-rote, längere Haare,



Die Polizei bittet bei der Suche um Hilfe aus der Bevölkerung. Bei

Antreffen ist das Polizeirevier in Teterow, 039961560 oder jede

andere Polizeidienststelle zu informieren.









Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



