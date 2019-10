POL-NB: Tür von Grünen-Wahlkreisbüro durch Fußtritt beschädigt

Neubrandenburg (ots) - Gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr hat ein

bislang unbekannter Täter durch einen Fußtritt die Eingangstür des

Wahlkreisbüros der Partei ´Bündnis 90 - Die Grünen´ in Neubrandenburg

beschädigt. Dabei splitterte die Glasscheibe. Es entstand ein Schaden

von etwa 200 Euro.



Ein Zeuge konnte zur Beschreibung des Tatverdächtigen angeben,

dass dieser eine schmale Statur gehabt habe und einen schwarzen

Kapuzenpullover getragen habe, wobei er die Kapuze aufgesetzt

getragen haben soll.



Eine Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg.



Der Staatsschutz der Kripo Neubrandenburg hat die Ermittlungen

aufgenommen.



Wer weitere sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen kann,

wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter

0395/5582-2223, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle.









