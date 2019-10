POL-LWL: Vermisste Frau aus Werder tot aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Werder / Plau am See (ots) - Die seit Dienstagmorgen vermisste

87-jährige Frau aus Werder bei Lübz (wir informierten über den

Vermisstenfall) ist am Mittwochmittag tot aufgefunden worden. Die

Leiche der Frau wurde von Einsatzkräften an einem Feldweg in der Nähe

ihres Heimatortes entdeckt. Nach den bisherigen polizeilichen

Erkenntnissen ist ein Fremdverschulden auszuschließen. Jedoch dauern

die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen noch an. In diesem

Zusammenhang bedankt sich die Polizeiinspektion Ludwigslust bei den

Bürgern und Medien für die Unterstützung im Zuge der

Öffentlichkeitsfahndung und bittet diese die über Dritte

veröffentlichten personenbezogenen Daten und Bilder ebenfalls zu

löschen.









