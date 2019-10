POL-SN: Flüchtiger Tatverdächtiger festgenommen

Schwerin (ots) - Er rammte am gestrigen Nachmittag während einer

Verfolgungsfahrt einen Streifenwagen und floh anschließend. Sein

Beifahrer konnte gestellt werden.



Wie bereits gemeldet ermittelt die Schweriner Polizei gegen den

Fahrzeugführer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.



In der vergangenen Nacht wurde ein 27-jähriger Schweriner

festgenommen, der den ersten Erkenntnissen nach der flüchtige Fahrer

sein könnte.



Gesucht wurde der Schweriner unter anderem durch die bisherigen

Ermittlungen und daraus gewonnen Erkenntnisse zur Unfallflucht und

wegen eines offenen Haftbefehls zu einer anderen Sache.



Der Mann wurde an seiner Wohnadresse aufgesucht. Die Beamten

konnten vor Ort durch Gewinnung weiterer Erkenntnisse eine

Tatzusammenhang zum Sachverhalt des zurückliegenden Nachmittags

herstellen und nahmen den Mann vorläufig fest.



Derzeit laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Der 27-Jährige

wird nach Abschluss aller Maßnahmen zur Vollstreckung des

vorliegenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.









