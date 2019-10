POL-ANK: Öffentlichkeitsfahndung: 59-jähriger Mann auf der Insel Usedom vermisst

Heringsdorf (ots) -



Seit dem 01.10.2019, 21:20 Uhr wird der 59-jährige Herr Harald

Dieter Guretzke aus Zirchow auf der Insel Usedom vermisst. Herr

Guretzke lebt in einer Behinderteneinrichtung und hat sich gestern in

Richtung eines angrenzenden Waldes entfernt. Von diesem Spaziergang

ist er bisher nicht zurückgekehrt. Herr Guretzke benötigt dringend

Medikamente und ärztliche Hilfe.



Personenbeschreibung (siehe Foto):



- ca. 1,78 m groß

- schlanke Gestalt

- fußläufig sehr mobil

- Gang ist nach vorne geneigt

- Gesicht weist starke Rötungen auf

- trägt eine Brille



Bekleidung:



- orangefarbene Warnjacke (siehe Foto)

- schwarze Hose



Alle Suchmaßnahmen der Polizei unter Einbeziehung von

Fährtenhunden, einem Polizeihubschrauber sowie der

Rettungshundestaffel haben bislang nicht zum Auffinden des Mannes

geführt. Die Polizei Heringsdorf bittet nun die Bevölkerung um

Mithilfe. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer

Rundfunkdurchsage gebeten. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des

vermissten Mannes machen? Wer hat den 59-jährigen Herrn Guretzke

gesehen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378

279-224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971/251-3040/-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell