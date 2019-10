POL-HWI: Fahndung eingestellt - Vermisster 57-Jähriger aus Proseken wohlbehalten aufgefunden

Wismar (ots) - Der seit dem 25. September vermisste 57-jährige

Mann aus Proseken konnte in der vergangenen Nacht wohlbehalten im

Stadtgebiet Wismars festgestellt werden.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit eingestellt.



Die Polizei bedankt sich bei den Medien für die Unterstützung und

bittet um Löschung der veröffentlichen Fotos.









