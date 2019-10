POL-HST: Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen bei Verkehrsunfall in Stralsund

Stralsund (ots) - Am gestrigen Dienstag, dem 01.10.2019, ereignete

sich in der Spielhagenstraße in der Hansestadt Stralsund ein

Verkehrsunfall, bei dem eine 72-jährige Radfahrerin schwere

Verletzungen erlitt.



Gegen 14:45 Uhr befuhr die Stralsunderin mit ihrem Fahrrad die

Spielhagenstraße in Richtung Große Parower Straße. Parallel zu ihr

fuhr in gleicher Fahrtrichtung ein 54-Jähriger Mann von der Insel

Rügen mit seinem PKW VW, als vom Parkplatz eines Supermarktes ein

unbekannter PKW nach gegenwärtigen Erkenntnissen in einem weiten

Bogen nach rechts auf die Spielhagenstraße abbog. Der PKW VW wich

vermutlich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem anderen PKW

zu vermeiden und streifte dabei die neben ihm fahrende Radfahrerin,

die in der Folge stürzte und sich Verletzungen an Arm und Schulter

zuzog. Durch Rettungskräfte wurde die 72-Jährige ins nahe gelegene

Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100

Euro.



Der Fahrer des PKW, der vom Parkplatz des Supermarktes kam,

verließ die Unfallstelle unerlaubt. Es können gegenwärtig weder

Angaben zum Fahrer, Fahrzeugtyp oder zur -farbe gemacht werden. Die

Kriminalpolizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen

aufgenommen und sucht Zeugen. Wer relevante Angaben machen kann, wird

gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Stralsund unter der

Telefonnummer 03831/ 2830214, im Polizeihauptrevier Stralsund unter

der Telefonnummer 03831/ 28900, jeder anderen Polizeidienststelle

oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.









