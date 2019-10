POL-HRO: Kontrollen zu ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit den Schwerpunkten ´Lichttechnische Einrichtungen´ und ´Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs´

Rostock (ots) -



Heute, am 2. Oktober, starten in Mecklenburg-Vorpommern die

themenorientierten Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten

´Lichttechnische Einrichtungen´ und ´Kontrolle des Güter- und

Linienverkehrs´. Die Maßnahmen sind Teil der monatlichen Kampagne

´Fahren.Ankommen.LEBEN!´. Die Kontrollen finden im gesamten Monat

Oktober statt.



Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steht die Überprüfung von

funktionierender Beleuchtung im Fokus der Kontrollen - frei nach dem

Motto ´Sehen und gesehen werden´.



Wer als Auto- oder LKW-Fahrer mit Licht fährt, wird zum Beispiel auch

durch Fußgänger und Radfahrer besser erkannt. Zudem hilft

eingeschaltetes Licht, um die Überholweite besser einzuschätzen.



Kradfahrer müssen zu jeder Tageszeit mit eingeschaltetem Abblendlicht

fahren. Wer dagegen verstößt und erwischt wird zahlt zehn Euro.

Zusätzlich sollten Kradfahrer für mehr Sicherheit Reflektoren und

Warnwesten tragen.



Eine Unfallursache, die auf mangelhafte oder fehlende Beleuchtung

zurückzuführen ist, sowie Zahlen zu Unfällen aufgrund nicht

eingeschalteten Lichtes gibt es nicht. Kraftfahrzeugführern, die

trotz schlechter Sichtverhältnisse ohne Licht unterwegs sind, zahlen

20 Euro Strafe.



Auch für die Fußgänger und Fahrradfahrer steigt mit der zunehmenden

Dunkelheit im Herbst das Risiko, im Straßenverkehr zu verunglücken.

Die richtige Bekleidung kann dem vorbeugen. Daher wird empfohlen eher

hellere Kleidung zu tragen. Noch wirksamer sind reflektierende

Materialien sowie zusätzliche Reflexbänder und ´Blinkies´. Während

Autofahrer in der Dämmerung Fußgänger mit dunkler Kleidung erst ab

ca. 25 Metern sehen, können sie die Fußgänger mit heller Kleidung ab

einer Entfernung von rund 40 Metern, mit reflektierender Kleidung

sogar bereits ab 150 Metern erkennen - getreu dem Motto ´Sichtbarkeit

bringt Sicherheit´.



Die Kontrollen des Linien- und Güterverkehrs - dem zweiten

Schwerpunkt der Kampagne in diesem Monat - werden überwiegend durch

die spezialisierten Autobahnverkehrspolizeireviere durchgeführt.



Tödliche Unfälle, an denen LKW-Fahrer beteiligt waren, gab es

landesweit bisher sieben im Jahr 2019. Im Bereich des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg starben dabei ein 66-jähriger

Rollatorfahrer im Januar und ein 26-jähriger Kradfahrer im Mai. Im

Bereich des Polizeipräsidiums Rostock verunglückten im März gleich

drei Verkehrsteilnehmer bei einem Verkehrsunfall mit einer

Sattelzugkombination auf der BAB 24 tödlich.









