POL-ANK: Mit Unterstützung aufmerksamer Bürger: Geklaute Jacken aus Zinnowitz gefunden

Zinnowitz (ots) - Am gestrigen Nachmittag (30. September 2019,

gegen 15.30 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte des Reviers Heringsdorf

in Koserow ein Auto mit drei polnischen Insassen, in dem zehn

hochwertige Jacken festgestellt wurden. Die Polizisten vermuteten,

dass es sich hierbei um Diebesgut handeln könnte. Zuvor wurde durch

die Gemeinsame Diensteinheit der Bundespolizei gemeldet, dass es in

Zinnowitz in einem Laden zu einem Jackendiebstahl gekommen sei. Durch

aufmerksame Bürger konnte diese Vermutung schnell bestätigt werden.



So haben eine 41-jährige Frau und ein 46-jähriger Mann aus Hamburg

am Nachmittag zwei männliche Personen in Zinnowitz dabei beobachtet,

wie diese auffällig schnell mit mehreren hochwertigen Jacken

unterwegs waren. Den Zeugen kam das sofort merkwürdig vor, weshalb

sie beschlossen, Fotoaufnahmen der beiden Männer zu machen und ihnen

hinterherzufahren. Im Zuge dessen konnten die 41- und der 46-Jährige

neben einem Stromkasten insgesamt acht hochwertige Jacken

feststellen, die beiden Männer flüchteten jedoch - gemeinsam mit

einer dritten Person - mit dem Opel Astra, welcher wenig später durch

die Kollegen kontrolliert wurde.



Gegen die drei Tatverdächtigen, die mittlerweile aus dem Gewahrsam

entlassen wurden, wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Zwei der drei

Männer sind bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls polizeilich in

Erscheinung getreten. Die 18 entwendeten Jacken, die einen Gesamtwert

von ca. 1.200 Euro haben, können also bald wieder der Ladenbesitzerin

übergeben werden.



Dank der beiden Bürger konnten hier schnell die Tatverdächtigen

ermittelt werden. Auf diesem Wege einen herzlichen Dank für dieses

couragierte Handeln!









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell