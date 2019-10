POL-GÜ: Vorfahrt nicht beachtet - drei Fahrzeuge am Unfall beteiligt

Schwaan (ots) - Der 28jährige Fahrer eines Hyundai wollte heute

morgen gegen 07:00 Uhr die A20, Anschlussstelle Bad Doberan, auf der

L13 in Richtung Schwaan, verlassen. Beim Abbiegen nach links hat er

den von Schwaan ankommenden Citroen übersehen. Die 18jährige Fahrerin

wollte ein Zusammenstoß verhindern und wich nach links aus. Dennoch

kam es zur seitlichen Berührung. In der Folge wurde sie gegen den LKW

geschleudert. Die 18jährige aus dem Citroen wurde schwer verletzt und

ins Krankenhaus eingeliefert. Die 45jährige Beifahrerin blieb

unverletzt. Die Insassen aus dem Hyundai, der 38jährige Beifahrer

wurde schwer verletzt und der 25jährige Mitfahrer wurde leicht

verletzt. Dem LKW-Fahrer passierte nichts. Der Sachschaden wird mit

11.000 Euro angegeben. Zwei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und

wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme, zur medizinischen

Versorgung der am Unfall beteiligten und zur Bergung der Fahrzeuge

wurde der Bereich für drei Stunden gesperrt.









