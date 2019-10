POL-HRO: Ergänzungsmeldung Polizeieinsatz in einer Schule in Grevesmühlen

Rostock (ots) - (Bezug PM der PI Wismar

Grevesmühlen - Nachdem gestern ein 10-jähriges Kind in einer

Grevesmühlener Schule gefesselt aufgefunden wurde, konnte das Mädchen

heute im Beisein der Mutter durch die Kriminalpolizei befragt werden.



Im Ergebnis ist festzustellen, dass keine Straftat stattgefunden

hat. Wie die Ermittlungen gezeigt haben, ist das Mädchen selbst dafür

verantwortlich, dass es in dieser Lage aufgefunden wurde. Die

10-Jährige befindet sich jetzt in psychologischer Betreuung, auch der

schulpsychologische Dienst steht im Kontakt mit der Familie.









