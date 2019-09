POL-HWI: Polizeieinsatz in einer Schule in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) - Nachdem am heutigen Montag ein 10-jähriges

Kind in einer Grevesmühlener Schule gefesselt aufgefunden wurde,

ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



Das Kind, das keine äußerlichen Verletzungen aufwies, befindet

sich derzeit zur Beobachtung im Krankenhaus.



Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wird nun geprüft, ob in

diesem Zusammenhang eine Straftat vorliegt oder ob andere Umstände

dazu geführt haben, dass das Kind in einer derartigen Lage

aufgefunden wurde.



Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalkommissariatsaußenstelle

Grevesmühlen übernommen.









