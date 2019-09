Innenministerium fördert mit 1,64 Mio. Euro den Neubau einer Sporthalle in der Stadt Mirow

Groß ist die Freude bei den Schulkindern in der Grundschule „Regenbogen“ in Mirow (Mecklenburgische Seenplatte). Nach mehrjährigen Planungen können nunmehr die Abrissarbeiten an der alten Sporthalle sowie der Neubau einer Zweifeld-Sporthalle beginnen.

Die Kosten für die Maßnahme betragen knapp 5 Mio. Euro. Das Ministerium für Inneres und Europa wird zur anteiligen Finanzierung eine Sonderbedarfszuweisung i.H.v. 1,64 Mio. Euro gewähren. Weitere Zuwendungen gewährt das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung aus Mitteln zur Förderung des Sportstättenbaus i.H.v. 375.000 Euro sowie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 96.000 Euro. Die Stadt Mirow und das Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte werden zur Absicherung der Finanzierung einen Eigenanteil i.H.v. 2,8 Mio. Euro aufbringen.

Innenminister Lorenz Caffier sagte bei der Übergabe des Bewilligungsbescheides an den Bürgermeister, Herrn Henry Tesch: „Ich freue mich als Kommunalminister helfen zu können, die Bedingungen für den Sportunterricht an der Grundschule in Mirow zu verbessern. Für den täglichen Schulsport ist eine moderne und voll funktionsfähige Sporthalle genauso wichtig wie in der Freizeit für den Vereinssport.“

Die vorhandene Sporthalle wird vollständig zurückgebaut und auf dieser Fläche eine neue Zweifeldhalle sowie die entsprechenden Außenanlagen errichtet. Die neue Zweifeld-Sporthalle soll zukünftig dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen.

Baufachliche Untersuchungen hatten ergeben, dass die Sanierungskosten im Vergleich zu den Neubaukosten unverhältnismäßig wären und so fiel die Entscheidung zu Gunsten eines Neubaus.